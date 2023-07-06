С аукциона продадут кастомный пикап Volkswagen с миниатюрным скутером

Аукцион Mecum объявил о наличии интересного лота, который может заинтересовать любителей рестомодов и мотоциклистов. В предложении включены доработанный пикап на основе VW T2 и самодельный скутер Volkspod, основным элементом его внешности является крыло VW Beetle. Стоимость лота не указана. Об этом пишет Auto.ru.

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Концепцию "Фолькспода" разработал инженер Брент Уокер в 2019 году. Он создал кастомную раму, в которую был встроен миниатюрный двигатель и установлены два небольших колеса. Идея стала популярной, и Volkspod начали активно производить кастомайзеры, по-видимому, без участия Уокера. Известно, что он оснащен 223-кубовым двигателем, колеса позаимствованы у картинга, а стилизованная под Beetle кузовная панель изготовлена из стеклопластика.

Mecum.com

Скутер прилагается к рестомоду на базе пикапа VW T2.

Mecum.com

Бразильский донор 1974 года был полностью отреставрирован и установлен на 17-дюймовые диски, в подвеске использованы регулируемые амортизаторы, а в кабине установлены новые окна. Пикап движется благодаря заднему оппозитному двигателю объемом 1,9 литра с двумя карбюраторами и четырехступенчатой механической коробкой передач. Мощность двигателя не указана.