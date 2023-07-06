Представлен кроссовер Hyundai Tucson 2024 года

Hyundai Motor America представила обновленный Tucson 2024 модельного года. Как сообщает Carscoops, автомобиль претерпел множество изменений.

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Старшая версия N Line обзаведется новой трансмиссией, а старый 2,5-литровый двигатель мощностью 187 л.с. заменят гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового турбомотора мощностью 180 л.с.. Также машина получит обновленную цветовую палитру.

Нельзя не сказать и о новом оборудовании для обеспечения безопасности водителя и пассажиров. В Tucson 2024 появятся задние боковые подушки безопасности, преднатяжители задних ремней и ограничители нагрузки. Водителя также порадует рулевое колесо, которое имеет тактильную обратную связь.

Система окружающего освещения была обновлена — теперь вместо 10 цветов в ней палитра на 64 различных оттенка. Кроме того, гибридные и подключаемые гибридные варианты теперь имеют GPS-навигацию в стандартных версиях. В комплектациях SEL и выше есть двухзонная автоматическая система климат-контроля, которая предотвращает запотевание окон.