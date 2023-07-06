Citroen C5 Aircross получает доступный гибридный вариант

Citroen расширил линейку двигателей для своего внедорожника C5 Aircross новым, более простым и менее мощным вариантом, который, скорее всего, будет стоить дешевле остальных, хотя цена пока неизвестна.

Оригинальный C5 Aircross поставлялся с двумя подключаемыми гибридными системами на выбор: одна мощностью 180 л.с., а другая — 225 л.с. Новая версия называется C5 Aircross Hybrid 136 и развивает номинальные 136 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Его 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач DCT, в которую встроен компактный электронный двигатель, добавляющий 28 л.с.

По словам Citroen, двигатель внутреннего сгорания был переработан с использованием 40% новых деталей. Он работает по циклу Миллера и обладает высокой теплоэффективностью. Электродвигатель в основном просто помогает ему во время запуска, но вы можете использовать его для точной парковки автомобиля на низкой скорости. При торможении двигатель переходит в режим рекуперации энергии. Наконец, он может ненадолго превысить свою мощность на 12 л.с. (12 л.с. / 9 кВт), когда требуется быстрое ускорение.