В Китае представили новый электромобиль Chery eQ7

Новый электрический внедорожник Chery eQ7 сойдет с конвейера в Китае 12 июля. Об этом сообщает CarNewsChina.com.

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eQ7 создан на эксклюзивной полностью алюминиевой технологической платформе Chery. Он имеет средние габариты 4675/1910/1660 мм и колесную базу 2830 мм.

Новый внедорожник оснащен двигателем мощностью 155 кВт и литий-железо-фосфатным аккумулятором. У eQ7 задний привод и Chery утверждает, что он обеспечивает четыре режима вождения, три режима рулевого управления и два - торможения. Машина способна разогнаться до 180 км/ч.

Покупатели смогут выбрать как черный, так и синий цвет салона. В нем установлена панель из двух отдельных экранов. Также на центральной консоли есть беспроводная зарядка и два подстаканника.

Chery eQ7 поставляется с популярной группой разделенных фар. Лампы дальнего и ближнего света интегрированы с воздуховодами по обеим сторонам передней панели. Двухцветный экстерьер создает эффект подвесной крыши, что еще больше подчеркивает спортивный характер автомобиля. Однако дверные ручки не выдвижные. Также машина имеет черные элементы для украшения, что делает ее узнаваемой.

Новинка также оснащена голосовым управлением, системой фильтрации воздуха, автоматическим контролем температуры и панорамным люком. Сиденья поддерживают обогрев/вентиляцию. Кроме того в автомобиле имеется 27 мест для хранения вещей.

Ожидается, что цена Chery eQ7 будет варьироваться в пределах 150 000 - 200 000 юаней (21 800–29 100 долларов США).