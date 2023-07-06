Land Rover решил судьбу кроссовера Velar

Land Rover решил судьбу своего кроссовера Velar, сообщает Autocar. Следующее поколение появится до 2025 года и будет полностью электрическим.

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Новая линейка кроссоверов SUV будет основана на более удобной для кошелька платформе под названием EMA, которая предназначена для размещения аккумуляторной батареи внутри пола. Быстрая зарядка также входит в список функций, и компания заявляет, что работает над новыми, особенно эффективными электронными двигателями, которые позволят увеличить запас хода.