Land Rover решил судьбу кроссовера Velar

Range Rover Velar станет полностью электрическим к 2025 году
Land Rover решил судьбу своего кроссовера Velar, сообщает Autocar. Следующее поколение появится до 2025 года и будет полностью электрическим.
Новая линейка кроссоверов SUV будет основана на более удобной для кошелька платформе под названием EMA, которая предназначена для размещения аккумуляторной батареи внутри пола. Быстрая зарядка также входит в список функций, и компания заявляет, что работает над новыми, особенно эффективными электронными двигателями, которые позволят увеличить запас хода.
Как сообщает Autocar, работа над архитектурой EMA ведется уже год. Первые тестовые автомобили ожидаются на улицах совсем скоро. После дебюта Range Rover Velar EV будет в основном конкурировать с Porsche Macan EV в своем сегменте рынка.
ПроКроссовер.ру: главные новости