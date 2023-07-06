Автомобилистам России для покупки стал доступен седан марки Buick. Автомобиль оценивается в 2,35 млн рублей.

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В России начали продавать седаны Buick Excelle 3 поколения. Известно, что автомобили привезены в страну из Китая по схеме параллельного импорта. В версии 2022 года сборки стоимость составляет 2 350 000 рублей.

Длина кузова автомобиля достигает 4609 мм, ширина - 1798 мм, высота - 1486 мм, а колесная база - 2640 мм. В оснащении предусматривается силовой агрегат рабочим объемом 1,4 литра, который имеет турбину. Производительность такой установки составляет 163 л.с., а крутящий момент - 230 Нм. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Производитель сообщает, что с места до 100 км/час автомобиль разгоняется за 8,4 секунды. Максимальная скорость составляет 195 км/час. В конструкции используется только передний привод.

Автомобиль, несмотря на низкую стоимость, предлагает хороший уровень оснащения. Так, в списке опций заявлено климатическое оборудование, информационно-развлекательный комплекс датчики парковки. В комплектации предусматривается центральный замок, бортовой компьютер и иммобилайзер. Есть аудиосистема с USB-разъемами. Отдельное внимание уделяется уровню безопасности - автомобиль оборудован комплектом подушек и системами ABS и EBD.