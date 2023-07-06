Прототипы Tesla Model 3 Highland заметили на полигоне в Новой Зеландии

Похоже Tesla выслала несколько автомобилей грядущей модели Model 3 в Новую Зеландию. Как пишет издание SPEEDME.RU , скорее всего автомобиль отправили для финальных зимних испытаний. Об этом рассказывает набор шпионских фотографий , которые размещены на форуме Cybertruck Owners Club пользователем MarkusNZL.

Почти вся линейка легковых машин компании Tesla находится на испытательном полигоне Южного полушария (SHPG). Там, как мы знаем, производитель электрокаров из Остина тестирует свои автомобили холодным климатом.

Кроме того, похоже, что на объекте находится два прототипа Cybertruck, но снять он их не получилось из-за мер безопасности на объекте. У второго по счету Cybertruck нет виниловой пленки, но есть номер «512», который написан синей лентой на одной стороне кузова.