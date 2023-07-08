Спорткар Alpine A110 получил лимитированную версию в честь Формулы-1

Новинка посвящена заводской команде BWT Alpine F1 Team, которая выступает в Формуле-1. Накануне Гран При Великобритании состоялась премьера Alpine A110 S Enstone Edition, названного в честь города Энстоун, где находится база команды. А сама она располагается вблизи автодрома «Сильверстоун», который и принимает гонку. Особенностью автомобиля стало использование карбоновых элементов, выпущенных на той же фабрике, где выпекаются детали болидов Формулы-1.

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Кузов окрашен в два матово-серых оттенка — тёмный Gris Tonnerre и светлый Argent Mercure — которые контрастируют с матовой чёрной крышей. Чтобы отразить британское наследие Alpine, капот A110 S украшен элегантным британским флагом, доступным в глянцевом или матовом чёрном цвете.

Автомобиль также получил 18-дюймовые матовые чёрные колёса GT Race и серебристые тормозные суппорта Brembo. Салон Enstone Edition отделан чёрной микрофиброй с прострочкой серой нитью, а сиденья Sabelt Racing украшены эксклюзивной вышивкой с логотипом спецверсии.

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine

Alpine