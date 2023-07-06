У ввезенных из Киргизии и Китая машин могут аннулировать учет

В интернете автолюбители активно обсуждают информацию о том, что тысячи машин, ввезенных в Россию по параллельному импорту из Китая через Киргизию, в ближайшее время могут оказаться вне закона.

Как сообщает Autonews.ru, речь идет о транспортных средствах, которые оформляли на таможне по свидетельствам о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС). Под угрозой оказались не только китайские авто, но и модели японских и европейских брендов, которые ввозили из Китая.

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О рисках для автовладельцев рассказал блогер Михаил Жуховицкий. По его словам, он лично видел множество машин в Киргизии, которые выставляли на продажу по заведомо заниженным ценникам. Так, Toyota Camry из Китая проходит таможню исходя из стоимости машины в 6 тысяч долларов, что значительно ниже реальной цены.

При этом пост автоблогера изобилует неточностями. В частности, он пишет о занижении цены гибридного кроссовера Geely Mojago, однако такой машины не существует в действительности. Несмотря на это, его слова о возможном аннулировании регистрации подтвердили два собеседника издания.

Как отметил основатель компании Rucars Роман Рассудков, ввозить китайские машины через Киргизию действительно дешевле всего. Машины в таком случае растамаживают как поддержанные, а не как новые. Другой участник рынка, имя которого не раскрывается, заявил, что российские власти уже несколько месяцев проверяют законность подобным машин. Пока это не привело к реальным последствиям.

В Федеральной таможенной службе признали наличие проблемы. Там подчеркнули, что при обнаружении фактов занижения стоимости происходит доначисление положенных к уплате таможенных платежей.