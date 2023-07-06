Lada Granta с ABS появится у дилеров в августе

Согласно производственному плану АвтоВАЗа, с августа в строй возвращаются Lada Granta в комплектациях с антиблокировочной системой. Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" уточняет, что "Гранты" с ABS появятся у дилеров также в следующем месяце.

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В августе Lada Granta будет выпускаться в тринадцати комплектациях, в кузовах седан, лифтбек и универсал.

Ранее стало известно, что к выпуску в следующем месяце также запланированы "Гранты" в исполнениях Quest и Club, которые были поставлены на паузу в марте 2023 года по причине отсутствия датчиков парковки. Датчики так и не появились, и завод принял решение выпускать авто без них.