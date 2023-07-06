Рассекречен огромный внедорожник Haval H5 нового поколения

Бренд Haval, принадлежащий концерну Great Wall Motors, подтвердил, что новый крупный рамный внедорожник, построенный на базе пикапа GWM Poer King Kong, будет позиционирован, как второе поколение популярной модели H5, хорошо известной и в России. Сборка этих автомобилей была организована на заводе Haval в Тульской области.

© ©Great Wall Motors / Haval H5

Ранее информация о будущем внедорожнике появлялась в интернете, и автомобиль в ней фигурировал под разными индексами. Как пишут "Китайские автомобили", в сообщениях СМИ внедорожник именовали P04, в то время как в документации китайского минпрома он проходил уже под маркировкой Haval H5.

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Внешнее оформление автомобиля во многом повторяет и развивает идеи, заложенные в GWM Poer King Kong: сохранена нарочито грубая стилистика c крупными фарами, массивной решеткой радиатора. Кроме того, на изображениях можно рассмотреть большую стеклянную крышу – такой опции нет даже в самых дорогих версиях пикапа.

Габариты Haval H5 составляют 5190 х 1905 х 1833 мм, длина колесной базы – 3140 мм, таким образом, внедорожник на 540 мм длиннее, 105 мм шире и 80 мм выше первой итерации модели H5, которая представляла из себя модифицированную копию Isuzu Axiom. Любопытно, что, при огромной колесной базе, салон Haval H5 пока заявлен исключительно в пятиместном исполнении.

Закономерно, интерьер Haval H5 использует ту же архитектуру, что и Poer King Kong, с поправкой на несколько большее количество комфортных опций. Технически внедорожник и пикап также во многом схожи: для H5 будут предложены две версии двухлитрового бензинового турбомотора мощностью 197 или 224 л.с., кроме того, можно будет приобрести и турбодизель мощностью 166 л.с. Предусмотрен и и варианты трансмиссий: коробки передач – механическая или 8-ступенчатый "автомат", привод – задний и полный. Последний, по актуальной информации – подключаемый, так называемый Part-Time.

О перспективах Haval H5 второго поколения в России пока говорить рано: официальная премьера в КНР намечена на август 2023 года. Однако, шансы есть: пикап Poer King Kong уже продается в России.