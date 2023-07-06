Эксперт назвал главную особенность седана Omoda S5

Александр Виноградов назвал доступную цену главной особенностью седана Omoda S5
Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский седан Omoda S5 и перечислил его главные особенности и достоинства. По мнению эксперта, эти особенности могут повлиять на выбор водителя при покупке автомобиля.
Так, под капотом седана Omoda S5 установлен турбированный двигатель, который устанавливается на кроссоверы Chery Tiggo. В паре с двигателем идет вариатор CVT25. У вариатора есть базовый и спортивный режим работы. Разгон с места до 100 км/ч у Omoda S5 занимает всего 10 секунд. Также еще одной особенностью седана Виноградов назвал удобные кресла. В них можно сидеть часами и не уставать, хорошо продуманы высота подушки и наклон спинки.
Но главной особенностью нового Omoda S5 эксперт Александр Виноградов назвал привлекательную цену. В минимальной комплектации стоимость Omoda S5 составляет 2,15 млн рублей. За топовую версию придется отдать 2,46 млн рублей. Для сравнения, средняя стоимость новой Lada Vesta составляет 2,6 млн рублей, так что китайский автомобиль стоит дешевле, но при этом может похвастаться более богатым оснащением.