Эксперт назвал главную особенность седана Omoda S5

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский седан Omoda S5 и перечислил его главные особенности и достоинства. По мнению эксперта, эти особенности могут повлиять на выбор водителя при покупке автомобиля.

Так, под капотом седана Omoda S5 установлен турбированный двигатель, который устанавливается на кроссоверы Chery Tiggo. В паре с двигателем идет вариатор CVT25. У вариатора есть базовый и спортивный режим работы. Разгон с места до 100 км/ч у Omoda S5 занимает всего 10 секунд. Также еще одной особенностью седана Виноградов назвал удобные кресла. В них можно сидеть часами и не уставать, хорошо продуманы высота подушки и наклон спинки.