Новинки Omoda, Tank и Voyah в Санкт-Петербурге популярнее, чем в Москве

"Газпромбанк Автолизинг" специально для "Российской газеты" провел исследование востребованности предпринимателями легковых автомобилей новых марок. В выборку вошли бренды Omoda, Tank и Voyah, которые появились на российском рынке в конце 2022-го - начале 2023 года. Аналитические данные были собраны с даты официального старта продаж каждой марки по конец июня текущего года.

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По данным компании, лидером по количеству реализованных автомобилей новых брендов стал Санкт-Петербург. Доля региона в общем объеме проданных компанией "Газпромбанк Автолизинг" кроссоверов Omoda C5 составила 9%, внедорожников Tank 300 и 500 - 16%, а электромобилей Voyah Free - 38%. Москва заняла второе место в рейтинге, предприниматели этого региона обеспечили 9% продаж автомобилей Omoda C5, 13% Tank и 28% Voyah. Значительный объем техники каждой из названных марок был передан в лизинг юридическим лицам и ИП Московской области и Татарстана.

В целом исследование показало, что предприниматели Санкт-Петербурга являются более гибкими в своих предпочтениях, чем компании в других регионах. Многие владельцы бизнесов, руководители и другие лица, принимающие решения по вопросам лизинга, смело делают выбор в пользу новинок благодаря их богатому оснащению, современному дизайну и убедительным техническим характеристикам. Жители Москвы и Подмосковья в своих предпочтениях более консервативны, чем петербуржцы.