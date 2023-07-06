Новинки Omoda, Tank и Voyah в Санкт-Петербурге популярнее, чем в Москве

Автомобильные новинки Omoda, Tank и Voyah более популярны в Санкт-Петербурге, чем в Москве
"Газпромбанк Автолизинг" специально для "Российской газеты" провел исследование востребованности предпринимателями легковых автомобилей новых марок. В выборку вошли бренды Omoda, Tank и Voyah, которые появились на российском рынке в конце 2022-го - начале 2023 года. Аналитические данные были собраны с даты официального старта продаж каждой марки по конец июня текущего года.
По данным компании, лидером по количеству реализованных автомобилей новых брендов стал Санкт-Петербург. Доля региона в общем объеме проданных компанией "Газпромбанк Автолизинг" кроссоверов Omoda C5 составила 9%, внедорожников Tank 300 и 500 - 16%, а электромобилей Voyah Free - 38%. Москва заняла второе место в рейтинге, предприниматели этого региона обеспечили 9% продаж автомобилей Omoda C5, 13% Tank и 28% Voyah. Значительный объем техники каждой из названных марок был передан в лизинг юридическим лицам и ИП Московской области и Татарстана.
В целом исследование показало, что предприниматели Санкт-Петербурга являются более гибкими в своих предпочтениях, чем компании в других регионах. Многие владельцы бизнесов, руководители и другие лица, принимающие решения по вопросам лизинга, смело делают выбор в пользу новинок благодаря их богатому оснащению, современному дизайну и убедительным техническим характеристикам. Жители Москвы и Подмосковья в своих предпочтениях более консервативны, чем петербуржцы.
Исследование также выявило прямую зависимость распределения долей между регионами от стоимости моделей. Кроссоверы Omoda C5 стоимостью от 2,19 млн рублей оказались востребованными в самых разных субъектах Российской Федерации - Краснодарском и Пермском крае, Белгородской, Свердловской, Нижегородской областях, Республике Татарстан и др. В то время как электромобили Voyah Free, предлагаемые по значительно более высокой цене, приобретали преимущественно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где покупательская способность выше, чем в среднем по стране.