Lamborghini распродала последние Urus с бензиновым V8

Кроссовер Lamborghini Urus с негибридным V8 распродан.

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Покупатели выбрали всю квоту на чисто бензиновые Урусы, сказал изданию Welt генеральный директор итальянской марки Стефан Винкельманн. Таким образом, кроссоверы в исполнениях S и Performante уже невозможно заказать. Желающим придется ждать конца следующего года, когда свет увидит плагин-гибридная версия, которая станет единственной в гамме Urus и продержится на конвейере до 2029 года.

Бензиновый Lamborghini Urus оснащался V8, развивающим 666 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час такой кроссовер ускоряется 3,3 секунды.

Каким будет гибридный Урус, до конца неизвестно, однако инсайдеры прочат ему «восьмерку». Так, кроссоверу может достаться установка на базе V8 от Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, выдающая 680 сил и 900 Нм момента. Возможно, для Lamborghini ее отдачу заметно повысят.

Urus станет второй моделью марки с PHEV-установкой после супергибрида Revuelto. В таком виде кроссовер проживет до 2029 года, после чего полностью перейдет на электричество: таким образом Lamborghini готовится к ужесточению эконорм в Европе. По словам Винкельманна, даже если Европа не решится на полный запрет ДВС, непомерные налоги будут вынуждать людей выбирать более «зеленые» варианты.