Владельцы суперкаров плохо знают свои машины

Ведущий YouTube-канала Carwow посетил автомобильное мероприятие в Калифорнии и задал вопросы владельцам суперкаров, таких как Ferrari, Lamborghini и другие. Как сообщает издание SPEEDME.RU, он спрашивал их о двигателе автомашины и ее мощности.

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Несмотря на то, что многие россияне могут ответить на эти вопросы, не имея суперкара, зарубежные владельцы не знают спецификаций своих ТС. Например, владелец Lamborghini Urus Performante, окрашенного в фиолетовый цвет, который называет себя «Повелителем ботаников», утверждал, что под капотом у него стоит 4,4-литровый V8 с мощностью 666 лошадиных сил.