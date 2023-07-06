Владельцы суперкаров плохо знают свои машины

Владельцы суперкаров оказались незнакомы со своими автомашинами
Ведущий YouTube-канала Carwow посетил автомобильное мероприятие в Калифорнии и задал вопросы владельцам суперкаров, таких как Ferrari, Lamborghini и другие. Как сообщает издание SPEEDME.RU, он спрашивал их о двигателе автомашины и ее мощности.
Несмотря на то, что многие россияне могут ответить на эти вопросы, не имея суперкара, зарубежные владельцы не знают спецификаций своих ТС. Например, владелец Lamborghini Urus Performante, окрашенного в фиолетовый цвет, который называет себя «Повелителем ботаников», утверждал, что под капотом у него стоит 4,4-литровый V8 с мощностью 666 лошадиных сил.
Однако на самом деле у него был 4,0-литровый двигатель, который он перепутал с BMW M. Владелец Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe, являющийся руководителем одной из высокотехнологичных компаний, тоже не знал, что движет его автомобилем. Но рядом с ним сидел ребенок, который смог ответить: 4,0-литровый V8 с мощностью 630 лошадиных сил.