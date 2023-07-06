Посольство РФ не рекомендует ввозить в ФРГ машины с российскими номерами
Российское посольство в Германии рекомендует временно отказаться не ввоза на территорию Германии машин с российскими номерами. Об этом пишет ТАСС.
«До прояснения ситуации убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», — сообщили дипломаты.
В посольстве отметили, что немецкая сторона не принимает во внимание тот факт, что на территорию станы ввозятся не товары, предназначенные для продажи, а частная собственность.
Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда германская таможня изымала такие транспортные средства. Свои действия Главное управление таможни ФРГ объяснило Ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В ведомстве отметили, что эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств.