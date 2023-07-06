Посольство РФ не рекомендует ввозить в ФРГ машины с российскими номерами

Российское посольство в Германии рекомендует временно отказаться не ввоза на территорию Германии машин с российскими номерами. Об этом пишет ТАСС.

«До прояснения ситуации убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», — сообщили дипломаты.

В посольстве отметили, что немецкая сторона не принимает во внимание тот факт, что на территорию станы ввозятся не товары, предназначенные для продажи, а частная собственность.