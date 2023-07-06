Подержанные машины в начале июля стали резко дорожать

Достаточно неплохая насыщенность ритейла автомобилей с пробегом, а также начавшийся сезон отпусков помогли сдержать рост цен на вторичном рынке в июне. Однако слабеющий рубль неизбежно начинает активнее запускать процессы подорожания.

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Как говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") на основе данных компании Haraba, которое есть в распоряжении "Российской газеты", весь май и большую часть первого месяца лета в динамике цен автомобилей с пробегом наблюдалось относительное затишье. По большей части популярных автомобилей коррекция прайс-листов не вышла за рамки диапазона в 2-3%. И всё же начавшееся 24 июня падение курса рубля по отношению к основным валютам быстро привело к тому, что некоторые популярные европейские иномарки уже успели прибавить 3,2-4,2%.

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Так, активнее у всех остальных успели вырасти средние цены на седаны BMW 3-серии. По итогам июня за эту машину стали в среднем просить 3,82 млн рублей - на 145 тысяч или на 4,2% больше, чем в мае. В топ-3 подорожавших моделей вошел еще один баварец - кроссовер X5. Его масштабы цен традиционно больше, от того и подорожание уже составило почти 280 тыс. рублей (+3,2%) - теперь "икс пятый" стоит в среднем 8,87 млн рублей. В столь представительной кампании оказалась и всё еще очень востребованная Skoda Octavia, чей ценник достиг 1,96 млн рублей - на 71,7 тыс. рублей или 3,2% больше, чем в мае.

В диапазоне 1-2% цены выросли на Mercedes-Benz Е-класса, Mazda СX-5, Renault Duster, Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser 300. Из них седан из Штутгарта и кроссовер французской марки продолжали непрерывно понемногу дорожать в течение всего текущего года. Это связано с тем, что у этих машин практически нет аналогов, которые бы импортировались в Россию с зарубежных рынков. В то время как по ценам на подержанных "японцев" наблюдалась разнонаправленная динамика за все месяцы текущего года. Рынок по ним сильно зависим от поставок из ОЭА, которые не всегда стабильны.

Десяток других популярных моделей, среди которых прочно обосновались традиционно востребованные в России кроссоверы Hyundai, Kia, Volkswagen, Nissan и Toyota, продавались в июне практически по тем же ценам, что в мае. Отдельную роль здесь сыграл разве что Hyundai Tucson: весной этих кроссоверов было необычно много завезено по каналам параллельного импорта. Это неплохо насытило рынок новых автомобилей, в меньшую сторону (до 3%) скорректировались цены и на свежие "трехлетки" с пробегом.

И наконец, еще одним значимым событием июня на российском рынке подержанных автомобилей можно назвать тот факт, что к началу второго полугодия на нем осталось всего две модели, которые стоят дешевле, чем год назад. Это BMW 3-серии и Тoyota Land Cruiser 300. В то же время есть и антирекорд - средняя цена трехлетнего Mitsubishi Outlander приблизилась к 3 млн рублей. Это почти на четверть больше, чем в июне 2022 года, когда на рынке эта модель присутствовала в основном только в тех комплектациях, которые выпускались на заводе под Калугой.