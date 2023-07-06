Эксперты объяснили, почему водители в РФ не любят коробки-роботы

Многие автопроизводители в последнее время стали все чаще устанавливать роботизированные коробки передач на свои модели. Особенно часто такие коробки встречаются в паре с турбированными моторами. Специалисты портала Njcar объяснили, почему российские водители не любят такие трансмиссии.

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По словам экспертов, роботизированные коробки передач бывают двух типов. У них может быть одно или два диска сцепления. По сути, роботы — это механические коробки передач, в которых за переключение передач и сцепление отвечает электроника.

Коробки передач с одним диском сцепления уже считаются устаревшими, их редко устанавливают на современные модели. Бывалые автомобилисты знают, что машины с такими коробками передач могут откатиться на подъемах или производить своеобразные кивки при переключении передач. Кроме того, такая коробка может перегреться, после чего перейдет в аварийный режим.

Также и первые версии роботизированных коробок передач с двумя дисками сцепления были ненадежными. Сейчас современные трансмиссии с сухим или мокрым сцеплением по плавности переключения не уступают автоматам. Но срок у роботов значительно короче, чем у классических гидромеханических автоматов.