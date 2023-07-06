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Глава ГИБДД РФ Михаил Черников: в России пока рано вводить права на электросамокаты

В России почти на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Однако, по его словам, вводить права для пользователей электросамокатов еще рано.

Глава ГИБДД РФ: в России пока рано вводить права на электросамокаты
© РИА Новости

«Ну пока об этом говорить, наверное, рано. По международной практике на СИМ право управления не выдается, но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», — сказал он, отвечая на вопрос о том, нужны ли права для тех, кто управляет электросамокатами.

Сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин ранее выступил с предложением ограничить до 10 км/час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах в Москве. В письме на имя столичного мэра Сергея Собянина говорится, что использование электросамокатов на тротуарах представляет угрозу для пешеходов.

Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщал, что в столице стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

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