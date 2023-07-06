Глава ГИБДД РФ: в России пока рано вводить права на электросамокаты

«Ну пока об этом говорить, наверное, рано. По международной практике на СИМ право управления не выдается, но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», — сказал он, отвечая на вопрос о том, нужны ли права для тех, кто управляет электросамокатами.