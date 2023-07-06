Глава ГИБДД РФ: в России пока рано вводить права на электросамокаты

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников: в России пока рано вводить права на электросамокаты
В России почти на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников. Однако, по его словам, вводить права для пользователей электросамокатов еще рано.
«Ну пока об этом говорить, наверное, рано. По международной практике на СИМ право управления не выдается, но нам надо те категории, которые с высокими динамическими характеристиками. Их надо относить к категории мопедов», — сказал он, отвечая на вопрос о том, нужны ли права для тех, кто управляет электросамокатами.
Сенатор, зампред совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин ранее выступил с предложением ограничить до 10 км/час разрешенную скорость для электросамокатов на тротуарах в Москве. В письме на имя столичного мэра Сергея Собянина говорится, что использование электросамокатов на тротуарах представляет угрозу для пешеходов.
Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщал, что в столице стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС».