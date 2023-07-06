Показан интерьер Baojun Yunduo — бюджетного соперника BYD Dolphin

Совместное китайское предприятие SGMW (SAIC, General Motors и Wuling) представило интерьер электрического хетчбэка Baojun Yunduo. Как сообщает Car News China, автомобиль появится на рынке в августе этого года по стартовой цене в 100 тысяч юаней (1,25 млн рублей).

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Электрокар считают прямым конкурентом BYD Dolphin. Baojun Yunduo будут комплектовать силовой установкой мощностью в 136 л.с., а запаса встроенных батарей хватит на 400 км поездки.

Главной особенностью интерьера Yunduo являются его сидения — они были вдохновлены итальянскими диванами «баббл».

Carnewschina

Carnewschina

Создатели утверждают, что такая форма повышает комфорт во время езды. Спинка второго ряда сидений может сильно наклоняться, а кресла обоих рядов можно сложить, сделав из них кровать. Приборная панель оборудована большим экраном, а в центральной консоли размещена беспроводная зарядка, подстаканники и подлокотник. Салон отделан пластиком под дерево.

Carnewschina