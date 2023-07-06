Как выглядит микрокар, который будут собирать в России на экс-заводе Toyota

Патентные изображения крошечного L-Type появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Защитило дизайн непубличное акционерное общество «Драйвит», зарегистрированное в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 года как производитель автомобилей. По некоторым данным, Drive it — альтернативное название L-Type.

© ФИПС / L-Type

Согласно категории, в которой зарегистрирован L-Type, его максимальная масса составит 450 килограммов, а в грузовой версии — 650. Микроэлектрокар длиной до 2,5 метра сможет разгоняться до 90 километров в час, а быстрозаменяемые аккумуляторы должны обеспечить от 183 до 235 километров запаса хода.

ФИПС

ФИПС

Драйвит

Драйвит

Драйвит

Производство L-Type (Drive it) по плану стартует на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге в четвертом квартале 2024 года. Такой срок назвали на «Обуховском заводе» (входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей»), ныне владеющем предприятием. На первых порах выпускать хотят по две тысячи машин в год, а к концу десятилетия — по 10-12 тысяч.

Обещан высокий уровень локализации: до 70 процентов комплектующих собираются производить в России. Кузовные панели будет изготавливать «Алмаз-Антей», электронные блоки управления — ФГУП НАМИ и «Итэлма», ABS которой могут в ближайшее время появиться на Lada. Ряд комплектующих будут ввозить из Китая, Ирана и других «дружественных» стран.