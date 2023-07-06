В Интернете показали первый пикап Lexus на базе Toyota Tundra
Как сообщает SPEEDME.RU, на американском рынке пикапов появляется все больше современных моделей. Например, элегантные Cadillac Escalade EXT и Lincoln Blackwood.
Эксперты отмечают, что лидером в этой области является General Motors со своим роскошным GMC Sierra. Однако бренд Toyota не хочет отставать от своего конкурента и намерен повысить прибыль за счет Tundra.
Блогеры из AutoYa недавно представили себе внешность неанонсированного пикапа Lexus, основанного на Tundra, который вдохновлен новым Lexus GX. Однако это всего лишь фантазия независимого дизайнера и ничего общего с действительностью не имеет.