В Интернете показали первый пикап Lexus на базе Toyota Tundra

Как сообщает SPEEDME.RU, на американском рынке пикапов появляется все больше современных моделей. Например, элегантные Cadillac Escalade EXT и Lincoln Blackwood.

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Эксперты отмечают, что лидером в этой области является General Motors со своим роскошным GMC Sierra. Однако бренд Toyota не хочет отставать от своего конкурента и намерен повысить прибыль за счет Tundra.