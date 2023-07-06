Новый кроссовер Haval M6 дебютирует в России

Продажи нового китайского кроссовера Haval M6 начнутся в России в июле этого года. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Автомобиль будет доступен в единственной комплектации и в трех цветах на выбор – белом, черном и сером. Базовая стоимость кроссовера с механической трансмиссией составит 1,95 млн рублей, модификация с "роботом" обойдется в 2,1 млн рублей. Паркетник оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 143 л.с. (202 Нм).
Haval M6 получил светодиодную оптику, климат-контроль, сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 10 дюймов, аудио-систему с четырьмя динамиками, USB-порты для пассажиров переднего и заднего ряда, а также розетку для передних пассажиров, круиз-контроль, камеру заднего вида, задние парктроники и ряд электронных ассистентов. В список опций входят подогрев передних сидений и зеркал заднего вида, объем багажника составляет 808 литров.