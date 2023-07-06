Новый кроссовер Haval M6 дебютирует в России

Продажи нового китайского кроссовера Haval M6 начнутся в России в июле этого года. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

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Автомобиль будет доступен в единственной комплектации и в трех цветах на выбор – белом, черном и сером. Базовая стоимость кроссовера с механической трансмиссией составит 1,95 млн рублей, модификация с "роботом" обойдется в 2,1 млн рублей. Паркетник оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 143 л.с. (202 Нм).

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