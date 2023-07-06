Две трети выдаваемых банками автокредитов приходится на подержанные авто, сообщает «Коммерсантъ». В среднем доля сделок по б/у авто к концу первого полугодия составила 64% от всех ссуд, а в некоторых организациях и вовсе достигла 80%. Данная тенденция, по мнению специалистов, обусловлена недостатком новых машин на рынке.

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– Соотношение авторынка в сегменте новых и подержанных машин продолжает меняться в сторону последних, – отмечает эксперт «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «ФК Открытие») Александр Потапов. – На основе статистики регистраций по итогам января-мая в 2022 году на каждый проданный новый автомобиль приходилось шесть подержанных, в этом году – уже восемь.

На фоне повышенного спроса банки меняют условия автокредитования. Так, «Росбанк» увеличил максимальный возраст ТС и минимальный срок автокредита с 5 лет до 8.

Из-за повышенных рисков в сегменте б/у авто также выросли ставки по автокредитам. Например, в ВТБ ставка на кредит на авто с пробегом минимум на 1 процентный пункт выше, чем на новый.