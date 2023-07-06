Porsche 911 Brabus превратил в 900-сильный суперкар Rocket R

Ателье Brabus представило 900-сильное купе Rocket R на базе Porsche 911 Turbo S. Спорткар получил расширенный обвес, разноразмерные колеса и выхлопную систему из инконеля с электронноуправляемыми клапанами. Двигатель здесь развивает 900 сил и 1000 Нм момента, разгоняя купе до первой «сотни» за 2,5 секунды. Салон лимитированного издания отделан алькантарой, зернистой кожей и углепластиком.

© Motor.ru / Brabus

Нынешний Porsche 911 достиг того уровня, когда может быть всем и сразу. Спорткар дьявольски быстрый, но при этом подходит на роль гран-турера и даже кемпера. А при должном уровне доработок легко превращается в «убийцу гиперкаров». Пример такого подхода — Brabus 900 Rocket R. Купе будет выпущено в количестве 25 штук и обойдется покупателю в 549 тысяч евро — почти 55 миллионов рублей!

Brabus

Столько придется заплатить за обвес Brabus Widestar с регулируемым передним спойлером, кевларовым декором и огромными воздуховодами в крыльях. Также на «Порше» поставят адаптер перепускного клапана BoostXtra и новую выпускную магистраль, сделанную из жаропрочного инконеля и снабженную переключаемыми клапанами. Оппозитная «шестёрка» 3.8, в свою очередь, обзаведется двумя увеличенными турбокомпрессорами и нарастит отдачу до чудовищных 900 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Brabus

Brabus

Brabus

Brabus

С такой энерговооруженностью Brabus 900 Rocket R на разгон до «сотни» будет тратить 2,5 секунды вместо 2,7 у обычного 911 Turbo S. Ускорение 0—200 километров в час займет 7,2 секунда (было 8,9 с), а максимальная скорость составит 340 километров в час — на 10 км/ч выше, чем у стандартного спорткара. Теоретически 900 Rocket R может ехать и быстрее, так что ограничитель здесь срабатывает только чтобы поберечь шины, ну и психику владельца.