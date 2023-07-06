Некоторым автомобилистам придется заново сдать экзамен на водительские права

С 1 апреля 2024 года в России изменятся правила получения водительских прав. Изменения коснутся как граждан нашей страны, так и иностранцев, имеющих вид на жительство в течение последнего года. Во-первых, все иностранные удостоверения необходимо будет заменить на российские. Приобретение гражданства России или возвращение на родину из-за границы с иностранными водительскими правами потребует обязательного прохождения медицинской комиссии.

© © ФГБОУ ВО СГУ им.Питирима Сорокина

Иностранных граждан, имеющих водительские права категорий M, A, B, а также подкатегории A1 и B1, обяжут заново сдать теоретический экзамен, а также пройти медкомиссию. Водителям грузовиков и автобусов понадобится пройти полный курс обучения, после чего сдать «теорию» и практический экзамен. В случае успеха жители получат российские водительские права. Иностранцы без российского паспорта или вида на жительство смогут продолжить водить автомобили с национальными удостоверениями.

Пересдача экзаменов не коснётся дипломатов и сотрудников международных организаций. Однако этой категории жителей все равно придётся получить российские водительские права. При этом гражданам Белоруссии менять национальные удостоверения не потребуется.