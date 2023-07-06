Президент Kia рассказал о новой модели EV5 и назвал цену

Следующим членом семейства электрических моделей станет Kia EV5, о котором новую порцию подробностей выдал сам президент компании, подтвердив, что машину будут продавать как в Корее, так и за её пределами.

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Раскрыта ёмкость аккумулятора Kia EV5 - она достигнет 82 кВт·ч, что позволит преодолеть на одной зарядке около 600 км. Для сравнения, у Kia EV6 ёмкость батареи меньше - 77,4 кВт·ч.

Также стало известно, что южнокорейский вариант новой модели оснастят литий-никель-марганец-кобальт-оксидным аккумулятором, в то время как, например, китайский вариант получит литий-железо-фосфатный элемент питания.

Пресс-служба Kia