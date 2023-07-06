Президент Kia рассказал о новой модели EV5 и назвал цену

Президент Kia рассказал подробности о новом EV5 и назвал цену
Следующим членом семейства электрических моделей станет Kia EV5, о котором новую порцию подробностей выдал сам президент компании, подтвердив, что машину будут продавать как в Корее, так и за её пределами.
Раскрыта ёмкость аккумулятора Kia EV5 - она достигнет 82 кВт·ч, что позволит преодолеть на одной зарядке около 600 км. Для сравнения, у Kia EV6 ёмкость батареи меньше - 77,4 кВт·ч.
Также стало известно, что южнокорейский вариант новой модели оснастят литий-никель-марганец-кобальт-оксидным аккумулятором, в то время как, например, китайский вариант получит литий-железо-фосфатный элемент питания.
В отличие от старших моделей Kia EV5 не получит 800-вольтной архитектуры и будет поддерживать 400 В. Это сделано с целью экономии и снижения себестоимости модели. Диапазон цен на новинку, к слову, также известен: 50-57 млн вон (3,5-4 млн рублей).