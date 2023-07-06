Toyota анонсировала тизером появление Land Cruiser 2025 года

Не так давно японская автомобильная компания Toyota намекала на возвращение легендарного внедорожника Land Cruiser на североамериканский рынок. И вот теперь, как пишет SPEEDME.RU, автопроизводитель опубликовал несколько официальных тизерных изображений.

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На них можно увидеть безымянный внедорожник среднего размера. Судя по некоторым данным, грядущий Land Cruiser будет моделью 2025-го модельного года.