Toyota анонсировала тизером появление Land Cruiser 2025 года
Не так давно японская автомобильная компания Toyota намекала на возвращение легендарного внедорожника Land Cruiser на североамериканский рынок. И вот теперь, как пишет SPEEDME.RU, автопроизводитель опубликовал несколько официальных тизерных изображений.
На них можно увидеть безымянный внедорожник среднего размера. Судя по некоторым данным, грядущий Land Cruiser будет моделью 2025-го модельного года.
Вероятнее всего американский вариант популярнейшего автомобиля будет основан на Lexus GX 550 2024-го года. Этот среднеразмерный внедорожник был недавно переработан.