АвтоВАЗ может начать сборку кроссоверов Chery в Петербурге

Как сообщает издание SPEEDME.RU, Chery ведет переговоры с отечественным автопроизводителем касательно локализации на бывшем заводе Nissan двух кроссоверов — Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. По словам канала «Автопоток», компании еще не пришли к общему решению.

Завод, расположенный в Санкт-Петербурге уже работает над решением этой проблемы. Модели Chery будут производится под маркой LADA, по аналогии с FAW.