АВТОВАЗ может начать сборку кроссоверов Chery в Петербурге
Как сообщает издание SPEEDME.RU, Chery ведет переговоры с отечественным автопроизводителем касательно локализации на бывшем заводе Nissan двух кроссоверов — Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. По словам канала «Автопоток», компании еще не пришли к общему решению.
Завод, расположенный в Санкт-Петербурге уже работает над решением этой проблемы. Модели Chery будут производится под маркой LADA, по аналогии с FAW.
В 2022 году Chery уже вело переговоры с АВТОВАЗом касательно производства своих машин на бывшем заводе нисана. Однако тогда переговоры зашли в тупик, так как китайская сторона не хотела давать на сборку самые свежие модели.