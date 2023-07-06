Завод Volkswagen в Калуге не превратят в мебельное предприятие

Завод Volkswagen в Калужской области не собираются перепрофилировать под производство мебели. Об замгубернатора региона Владимир Попов сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление компании AGR Automotive Group (ООО «АГР», бывшая «Фольксваген груп рус»).

«В социальных сетях сегодня активно распространяется информация о привлечении бывших сотрудников автозавода «Фольксваген» к непрофильной деятельности и из этого делается вывод о том, что, якобы, автопроизводство перепрофилируется чуть ли не под мебельное производство. Запросили комментарий у собственника предприятия. Размещаемую в соцсетях информацию они опровергли», — написал Попов.

Компания «АГР» в письме властям региона заявила, что продолжает работу над перезапуском автозавода. Уже достигнуты первые договоренности с партнерами, о них будет объявлено в ближайшее время, отметили в компании. При этом в «АГР» уточнили, что реализуют различные активности для сохранения рабочих мест и поддержания работоспособности площадки, например, используют универсальные объекты на заводе для новых целей.