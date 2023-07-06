Mercedes продлит соглашение с генеральным директором Каллениусом
В Mercedes-Benz приняли важное кадровое решение. Как сообщает издание SPEEDME.RU, в компании намерены продлить контракт с нынешним гендиректором Олой Каллениусом.
Таким образом, 54-летний специалист будет оставаться у руля германского автогиганта как минимум до середины 2029-го года. Такую информацию публикует немецкая пресса, которая ссылается на свои источники в наблюдательном совете.
Правление Mercedes-Benz хочет продлить соглашение с Каллениусом, которое истекает в мае будущего года. Новый договор должен быть подписан текущим летом.