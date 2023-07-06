Chery перестала продавать в России кроссовер Tiggo 4

Компания Chery объявила о том, что кроссовер Tiggo 4 больше нельзя купить в дилерских центрах России - его место полностью занял Tiggo 4 Pro.

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Как говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", с августа 2019 года модель приобрели более 35 000 клиентов.

А с сентября прошлого года марка вывела на наш рынок и Tiggo 4 Pro. Базовым для модели является бензиновый двигатель объемом 1,5 литра (113 л.c., крутящий момент - 138 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT18. Есть и силовой агрегат, который представлен парой из 147-сильного турбомотора объёмом 1.5 литра и вариатора.

Диапазон рекомендованной максимальной цены на комплектации кроссовера с учетом выгод по маркетинговым, кредитным и trade-in программам составляет от 1 829 900 до 2 279 900 рублей.