Из России перестанут выпускать машины на иностранных номерах за нарушение ПДД

В России могут запретить выезд автомобилей зарубежных стран со штрафами за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект подготовили ГИБДД и Минтранс.

Как рассказал начальник Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, в случае принятия закона такие машины будут задерживаться на штрафплощадке до тех пор, пока владелец не выплатит задолженность. Сам законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении.