Из России перестанут выпускать машины на иностранных номерах за нарушение ПДД

Из России не будут выпускать машины зарубежных стран со штрафами за нарушение ПДД
В России могут запретить выезд автомобилей зарубежных стран со штрафами за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект подготовили ГИБДД и Минтранс.
Как рассказал начальник Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, в случае принятия закона такие машины будут задерживаться на штрафплощадке до тех пор, пока владелец не выплатит задолженность. Сам законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении.
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Черников отметил, что фактически это аналог существующей системы перевозки грузов иностранными грузовиками — если нарушения есть, то их задерживают. Глава ГИБДД добавил, что гости страны почему-то «ведут себя безнаказанно и вольно», а водителей машин с иностранными номерами сложно привлекать к ответственности внутри России по системам фотовидеофиксации.