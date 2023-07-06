"Москвич" рассказал о контроле качества на заводе
Компания "Москвич" решила познакомить россиян с основными этапами контроля качества на заводе.
Отмечается, что каждый кроссовер проходит тщательную проверку.
"Мы не отпустим к вам машину, пока она не подтвердит соответствие высоким стандартам качества", - добавили в пресс-службе бренда.
Контроль качества есть на всех этапах производства, за это отвечают более 150 человек.
Ранее "Москвич" рассказал о рекордных продажах своих автомобилей за месяц. По итогам июня реализовано 1504 машины, из которых 1250 - уже поставлены на учет.
Сейчас в линейке возрожденного бренда представлено два автомобиля - бензиновый "Москвич 3" и электрический "Москвич 3е". Цены на них стартуют от 1 992 000 и 3 558 000 рублей.