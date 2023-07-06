"Москвич" рассказал о контроле качества на заводе

Компания "Москвич" решила познакомить россиян с основными этапами контроля качества на заводе.

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Отмечается, что каждый кроссовер проходит тщательную проверку.

"Мы не отпустим к вам машину, пока она не подтвердит соответствие высоким стандартам качества", - добавили в пресс-службе бренда.

Контроль качества есть на всех этапах производства, за это отвечают более 150 человек.

Ранее "Москвич" рассказал о рекордных продажах своих автомобилей за месяц. По итогам июня реализовано 1504 машины, из которых 1250 - уже поставлены на учет.