Распроданы все иномарки, импортированные ушедшими из РФ компаниями

«Авилон»: в России закончились BMW, Land Rover и Volvo, импортированные ушедшими компаниями
На складах российских дилеров больше не осталось автомобилей марок BMW, Land Rover, Chevrolet, Volvo и других брендов, которые были официально импортированы в страну представительствами иностранных автоконцернов. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители крупнейших российских дилерских холдингов «Авилон», «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».
«На текущий момент по брендам BMW, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo мы продали все автомобили, которые были официально поставлены импортерами. То, что сейчас имеется у нас в наличии по данным маркам, мы привозим по параллельному импорту. По брендам Mercedes-Benz и Audi в наличии еще имеются официально поставленные автомобили. По моделям это, например, А8, А4, RS5, RS4, e-tron», — рассказал «Газете.Ru» замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
По словам собеседника, в массовом сегменте запасы «официальных» автомобилей у дилеров также практически исчерпаны. В частности, по бренду Volkswagen осталось только два Tiguan, также имеется кроссоверы Hyundai Tucson, Palisade и Santa Fe.
В объединенной пресс-службе групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» сообщили «Газете.Ru», что в автосалонах также закончились поставленные зарубежными импортерами машины BMW, Audi, Jaguar и Land Rover.
В «АвтоСпецЦентре» уточнили, что по другим маркам остались последние машины, которые были официально поставлены импортерами в начале 2022 года. Ушедшие с рынка модели заменили китайские бренды Omoda, Tank, Changan, Kaiyi и другие, подытожили в компании.