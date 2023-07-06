Распроданы все иномарки, импортированные ушедшими из РФ компаниями

«На текущий момент по брендам BMW, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo мы продали все автомобили, которые были официально поставлены импортерами. То, что сейчас имеется у нас в наличии по данным маркам, мы привозим по параллельному импорту. По брендам Mercedes-Benz и Audi в наличии еще имеются официально поставленные автомобили. По моделям это, например, А8, А4, RS5, RS4, e-tron», — рассказал «Газете.Ru» замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.