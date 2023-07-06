На складах российских дилеров не осталось автомобилей многих популярных марок, которые были официально импортированы в страну представительствами иностранных автоконцернов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу дилерского холдинга «Авилон».

В «Авилоне» пояснили, что все поставленные официально автомобили брендов BMW, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo по состоянию на начало июля проданы.

Вместе с тем, уточнил замдиректора холдинга Ренат Тюктеев, в наличии имеются машины этих брендов, завезенные по параллельному импорту.

Кроме того, отметил он, на складах и в залах торговых центров остались официально ввезенные Mercedes-Benz и Audi, а также автомобили массового сегмента - кроссоверы Hyundai Tucson, Palisade и Santa Fe.

Представители центров «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» рассказали, в свою очередь, что в их автосалонах распроданы поставленные зарубежными импортерами BMW, Audi, Jaguar и Land Rover.