Для водителей подготовили новые штрафы за неисправные автомобили

С 1 сентября водителей в России начнут штрафовать за новые неисправности автомобилей. Осенью в силу вступит обновлённый перечень неисправностей транспортных средств, при которых машины запретят эксплуатировать на дорогах. Нововведения коснутся большого количества автомобилистов. К примеру, штраф в 500 рублей можно будет получить за неправильно установленный видеорегистратор, дефекты системы ABS и подтёки тормозной жидкости.

© Motor.ru

Согласно новым правилам, видеорегистратор или навигатор, размещенный на лобовом стекле, ограничивает обзор водителю. Ранее сотрудники ГИБДД не обращали внимания на расположение гаджетов. Неисправность антиблокировочной системы инспекторы будут проверять по индикации на приборной панели.

Основанием для штрафа станут «кустарные» световые приборы, а также мигающие стоп-сигналы. Кроме того, сотрудники ГИБДД накажут за неработающий корректор фар. При этом исправить этот дефект на месте остановки вряд ли получится. Еще одним нарушением станет несоблюдения норматива бронированных стёкол, светопропускание которых должно быть не ниже 60 процентов.