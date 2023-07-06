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JAC запустит производство пикапов T6 в России в 2023 году

В России в ближайшее время начнется производство китайских пикапов JAC T6. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

В России начнется производство пикапов JAC T6
© Газета.Ru

Конкретное место, где будут выпускать JAC T6, уже известно, но раскрывать его, как отмечает портал, пока нельзя. Модель должна появиться на рынке уже под другим брендом и иным названием. Первые автомобили будут произведены в июле 2023 года.

В России полноприводный пикап JAC T6 предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и 136-сильным мотором объемом два литра. Коробка передач — шестиступенчатая, механическая.

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