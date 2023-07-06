В России начнется производство пикапов JAC T6

В России в ближайшее время начнется производство китайских пикапов JAC T6. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Конкретное место, где будут выпускать JAC T6, уже известно, но раскрывать его, как отмечает портал, пока нельзя. Модель должна появиться на рынке уже под другим брендом и иным названием. Первые автомобили будут произведены в июле 2023 года.