В России начнется производство пикапов JAC T6

JAC запустит производство пикапов T6 в России в 2023 году
В России в ближайшее время начнется производство китайских пикапов JAC T6. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
Конкретное место, где будут выпускать JAC T6, уже известно, но раскрывать его, как отмечает портал, пока нельзя. Модель должна появиться на рынке уже под другим брендом и иным названием. Первые автомобили будут произведены в июле 2023 года.
В России полноприводный пикап JAC T6 предлагается с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 177 л.с. и 136-сильным мотором объемом два литра. Коробка передач — шестиступенчатая, механическая.
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