Обновлённый Audi Q7 готовится к премьере: новое изображение

Посвежевший SUV немецкой марки появится в продаже на европейском рынке в следующем году, а премьера, вероятно, состоится до конца текущего.

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Компания Audi впервые показала серийный кроссовер Q7 в 2005 году в рамках Франкфуртского автосалона. Первое поколение продержалось на конвейере в течение почти 10 лет, в конце 2014 года дебютировал «ку седьмой» второй генерации, первый серьёзный рестайлинг эта модель пережила летом 2019-го. Несмотря на то, что уже подходит время для очередной смены поколений, разработчики Ауди занимаются обновлением актуального SUV: проект находится на завершающем этапе.

На фото: актуальный кроссовер Audi Q7

Ранее рестайлинговый кроссовер с замаскированными передней частью и кормой успел прокатиться под объективами фотошпионов: тестовый прототип был замечен на дорогах общего пользования в Германии и Северной Европе минувшей зимой. В компании пока что держат внешность обновлённого Q7 в секрете, однако предположения об экстерьере новинки уже имеются. Ранее свой вариант опубликовал дизайнер Kolesa.ru, теперь появилась версия от художника испанского издания Motor.es.

Судя по представленному рендеру, большая часть изменений сосредоточится в передней части посвежевшего Audi Q7. Так, автомобиль получит новую массивную радиаторную решётку: её форма, вероятно, будет прежней, но рисунок выполнят в виде крупных ячеек чёрного цвета. Ещё у этого SUV имеется серебристая окантовка у «гриля» и хромированный логотип в виде четырёх колец.

Рендер обновлённого кроссовера Audi Q7

В нижней части переднего бампера и по бокам находятся воздухозаборники, головная оптика соединена с решёткой радиатора. Фары у автомобиля на рендере имеют более узкую форму и «галочки» светодиодных дневных ходовых огней. У обновлённого «ку седьмого» останутся традиционные боковые зеркала и обычные дверные ручки. Корму, скорее всего, освежат за счёт подкорректированных фонарей, которые по-прежнему будут соединены между собой тонкой хромированной линией, проходящей почти через всю ширину багажной двери.

Ожидается, что интерьер тоже получит небольшую порцию изменений. Скорее всего, у посвежевшего кроссовера будут иные материалы для отделки, другое многофункциональное рулевое колесо и расширенный список оборудования, включающий в себя новые водительские ассистенты. Виртуальная приборка и тачскрин информационно-развлекательной системы останутся прежними, но получат новое ПО.

На фото: салон актуального кроссовера Audi Q7

По предварительным данным, в гамму посвежевшего Audi Q7 войдут те же двигатели внутреннего сгорания, работающие в тандеме с 48-вольтовым электродовеском, которые есть у нынешнего кроссовера. Кроме того, в линейке останутся и подзаряжаемые гибриды, причём не исключено, что установке могут дать батарею большей ёмкости, чтобы увеличить запас хода на одной зарядке. У актуальных версий показатель составляет 43 км (расчёт вели по циклу WLTP) при движении только на электротяге.