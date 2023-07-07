Нарушителям ПДД запретили въезд в Самарскую область

Водителей, не оплативших штрафы ГИБДД, не пустят в Самару
Правительство Самарской области запретило въезд в регион нарушителям ПДД. Теперь водители транзитных авто, прежде чем продолжат движение по территории региона, должны оплатить штрафы, которые они получили по месту проживания.
Информацию об изменении порядка въезда на территорию иногородних автомобилей и привлечения к ответственности водителей, имеющих в "багаже" неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, будут предъявлять сотрудники ГИБДД еще на пути следования. В случае если претензии постовых не будут выполнены, въезд на территорию Самарской области будет для них запрещен, рассказали в региональном правительстве.
Много времени у автомобилистов это не займет, оплатить штраф можно в любом банкомате или онлайн, а вот польза ожидается существенная как в плане дисциплины, так и в пополнении бюджета. При этом работать новая мера будет не в интересах одного региона, а всей страны.
Как к любому "закручиванию гаек", водители относятся к нововведению сдержанно, но многие оценивают этот почин положительно.
- Если раньше должники по штрафам не могли выехать только за границу, их тормозили в аэропортах, то теперь и передвигаться по своей стране для них станет проблематично. Условия для всех должны быть равными, и я это решение поддерживаю, - поделился с корреспондентом "РГ" один из дальнобойщиков.
Кстати, мера коснется не только водителей коммерческого транспорта, но и личных авто. Также в Самарской области принято решение особо усилить работу дорожной инспекции с жителями ближнего зарубежья, временно трудоустроенными на территории региона, и с гражданами, имеющими склонность к злоупотреблению алкоголем. Как показывают регулярные рейды ГИБДД, таких нарушителей еще немало. К работе привлекут также участковых сотрудников полиции, глав поселений, а также активистов.
- Мы у себя в регионе вкладываем сотни миллионов рублей в повышение безопасности движения. Но особое внимание уделяем работе с людьми. В этом году у нас выросло количество аварий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, и мы договорились о дополнительных методах профилактики и выявления водителей, которые находятся в зоне риска. Возьмем их на особый контроль, - рассказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
К слову, слежение за дорогой в регионе ведут не только с земли, но и с воздуха с помощью аэростатов. На значительной высоте такой аппарат можно не заметить невооруженным глазом. Зато от камеры высокого разрешения, установленной на аэростате, не уйдет ни один нарушитель. Она фиксирует нарушения ПДДс точностью до метра, радиус действия - около десяти километров, а обзорность - 360 градусов.