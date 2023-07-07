Нарушителям ПДД запретили въезд в Самарскую область

Правительство Самарской области запретило въезд в регион нарушителям ПДД. Теперь водители транзитных авто, прежде чем продолжат движение по территории региона, должны оплатить штрафы, которые они получили по месту проживания.

© Алексей Сухоруков / РИА Новости

Информацию об изменении порядка въезда на территорию иногородних автомобилей и привлечения к ответственности водителей, имеющих в "багаже" неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, будут предъявлять сотрудники ГИБДД еще на пути следования. В случае если претензии постовых не будут выполнены, въезд на территорию Самарской области будет для них запрещен, рассказали в региональном правительстве.

Видео дня

Много времени у автомобилистов это не займет, оплатить штраф можно в любом банкомате или онлайн, а вот польза ожидается существенная как в плане дисциплины, так и в пополнении бюджета. При этом работать новая мера будет не в интересах одного региона, а всей страны.

Как к любому "закручиванию гаек", водители относятся к нововведению сдержанно, но многие оценивают этот почин положительно.

- Если раньше должники по штрафам не могли выехать только за границу, их тормозили в аэропортах, то теперь и передвигаться по своей стране для них станет проблематично. Условия для всех должны быть равными, и я это решение поддерживаю, - поделился с корреспондентом "РГ" один из дальнобойщиков.

Кстати, мера коснется не только водителей коммерческого транспорта, но и личных авто. Также в Самарской области принято решение особо усилить работу дорожной инспекции с жителями ближнего зарубежья, временно трудоустроенными на территории региона, и с гражданами, имеющими склонность к злоупотреблению алкоголем. Как показывают регулярные рейды ГИБДД, таких нарушителей еще немало. К работе привлекут также участковых сотрудников полиции, глав поселений, а также активистов.

- Мы у себя в регионе вкладываем сотни миллионов рублей в повышение безопасности движения. Но особое внимание уделяем работе с людьми. В этом году у нас выросло количество аварий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, и мы договорились о дополнительных методах профилактики и выявления водителей, которые находятся в зоне риска. Возьмем их на особый контроль, - рассказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.