Продажи одного вида машин в России упали из-за малого ассортимента

Рынок легкой коммерческой техники в РФ в 2023 году упал на 6,3%

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По итогам шести месяцев 2023 года рынок легкой коммерческой техники в России упал на 6,3%, продажи автомобилей в этой категории сократились до 37,7 тысячи штук. Такие данные приводит «Автостат».

При этом агентство отмечает, что за июнь число реализованных автомобилей выросло в полтора раза — до 7,4 тысячи машин. В частности, лидером по продажам остался «ГАЗ» (4,5 тысячи машин), за ним следует УАЗ (1,2 тысячи) и Sollers (543). Также в топ-5 по числу проданных автомобилей попали Lada (297) и Hyundai (236).