Обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max выходит на рынок

Экспортному паркетнику подправили внешность, обновки есть и в салоне. Пока такой SUV представлен только в Юго-Восточной Азии, впрочем, позже он вполне может добраться и до других рынков, включая Россию.

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Трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8 дебютировал в 2018 году, со временем он оброс множеством разновидностей, которые отличаются между собой приставками, дизайном и начинкой. Причем это не только про Китай: например, в России сегодня представлено четыре модификации. «Восьмерки» продают уже во многих странах, но компания не собирается останавливаться на достигнутом. Так, накануне, один из вариантов модели стартовал в Малайзии – и сразу в обновленном виде. Речь идет о кроссе, который у нас известен как Tiggo 8 Pro Max, малазийцам же он предложен под именем Tiggo 8 Pro.

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Главная примета рестайлинга – сделанные в виде единой плашки задние фонари, как у Pro-версии для Поднебесной (но передок у Tiggo 8 Pro в КНР совсем другой, на экспорт машины с таким «личиком» пока не поставляют). А еще у радиаторной решетки иной узор – с блестящими ромбами вместо «точек». В Малайзии паркетник пока доступен только в двух цветах – черном или белом. По габаритам «их» кроссовер совпадает с нашим Максом: длина – 4722 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2710 мм.

В семиместном салоне – табло, как и у многих других «восьмерок». Но экраны приборки и мультимедиа-системы помещены в новый, округлый корпус. Кроме того, появился новый блок управления «климатом», он теперь в виде тонкой сенсорной полоски, тогда как у российского Chery Tiggo 8 Pro Max отдельная и довольно крупная панель. Наконец, на центральном тоннеле красуются иной селектор коробки и сразу две площадки для зарядки смартфонов.

Малазийцам паркетник сегодня предложен в единственной богатой комплектации, в списке оборудования еще значатся 19-дюймовые колеса (у российского Tiggo 8 Pro Max 18-дюймовые), девять подушек безопасности, панорамный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Двигатель тоже один – бензиновая турбочетверка 2.0 TGDI, которая выдает 256 л.с. и 390 Нм (в РФ отдача двухлитрового турбомотора Макса составляет 197 л.с. и 375 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний, тогда как в России Chery Tiggo 8 Pro Max, напротив, представлен исключительно в полноприводном исполнении.