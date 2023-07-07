До России добрался кроссовер Kia Sonet

Один из частников привез в Россию кроссовер Kia Sonet. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска с минимальным пробегом просят 2 680 000 рублей.

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В объявлении говорится, что у выставленной на продажу машины максимальная комплектация для данной модели: светодиодные фары, бесключевой доступ, датчик света и дождя, система курсовой устойчивости ESP, сдвижной большой люк, комбинированный салон с подогревом сидений, большая мультимедиа с CarPlay, камера заднего вида, задний парктроник, задние светодиодные фонари, запуск с кнопки Push-Start, штатный автозапуск с ключа.

Двигатель - 1,5 литра (115 л.с.), вместе с ним работает вариатор. Привод - передний. По габаритам Sonet приближен к соплатформенному Hyundai Venue: длина кроссовера не превышает четырех метров, а колесная база составляет 2,5 метра.