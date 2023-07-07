Из-за снижения курса рубля, цены на автомобили, в основном китайского производства, а также на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, могут вырасти на 5-10% этим летом. Об этом пишут «Ведомости».

По словам дилеров и экспертов, это связано с удорожанием импортных запчастей и автомобилей из-за продолжающегося ослабления российской валюты. Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский ожидает, что китайские компании обновят цены на машины в течение двух месяцев, и рост стоимости может составить от 8 до 12%.

Однако некоторые эксперты полагают, что повышение цен не сильно повлияет на спрос, так как за последние три года спрос на автомобили превышает предложение. В то же время, вице-президент ассоциации «Российские автодилеры» Вячеслав Жигалов отмечает, что конкуренция между китайскими брендами может привести к скачкообразному росту цен и сокращению акционных предложений.

«Сначала будут сокращаться акционные предложения. Дальше нужно смотреть, как рубль будет себя вести», - подчеркнул он.