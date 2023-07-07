С каких автомобилей россияне пересаживаются на новую Lada Vesta

В прошлом месяце АвтоВАЗ продал 4 258 экземпляров Lada Vesta. В итоге модель оказалась второй по полярности среди автомобилей Lada, уступив лишь Granta. Директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский рассказал "Российской газете" о том, с каких машин пересаживаются россияне на Vesta NG.

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"Доля трейд-ин в сделках по Lada Vesta в июне в наших дилерских центрах составила 35%. В первую очередь, в зачет сдают автомобили Vesta прошлых лет, Granta, а также другие модели марки, выпущенные до 2018 года. Среди иностранных брендов выделяются седаны Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio, которым более 5 лет", - отметил Шапринский.

Он также добавил, что есть и те, кто ждет Lada Vesta с вариатором.

"Уже сейчас доля таких потенциальных покупателей составляет около 10% от всех запросов по модели", - говорит Шапринский.

Напомним, ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что компания планирует до конца 2023 года начать производство новой Lada Vesta с автоматической коробкой передач, а старт продаж ожидается на рубеже этого и следующего годов.

Седан Lada Vesta предлагается в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno стоимостью от 1 239 900 до 1 564 900 рублей. Vesta Cross можно купить в этих же версиях исполнения, за исключением базовой Comfort, цены - от 1 542 900 до 1 684 900 рублей.

Универсал Lada Vesta SW и Vesta SW Cross, напротив, доступны только в базовой комплектации, стоимость составляет 1 329 900 и 1 511 900 рублей.