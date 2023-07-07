Дебют электрического Chevrolet Blazer отложен на год

Еще год назад американский бренд Chevrolet показал свой автомобиль Blazer EV SS. Как сообщает издание SPEEDME.RU, во время презентации представители головной компании General Motors пообещали, что эта модель появится на рынке ближе к концу 2023-го года.

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Однако, как следует из новой информации, это долгожданное многими событие перенесли на весну будущего года. Поклонники Chevrolet расстроились, ведь Blazer EV SS имеет все необходимое, чтобы составить достойную конкуренцию Tesla Model Y, а также корейским игрокам в лице Kia EV6 GT и Hyundai Ioniq N.