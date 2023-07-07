Tesla предлагает скидки на топовые модели в Китае

Tesla предоставила скидки на топовые модели в Китае
Tesla предоставила новым покупателям самых продаваемых электромобилей в Китае бонус почти в 500 долларов. Условие - рекомендация от существующего владельца, пишет SPEEDME.RU.
Скидка действует на Model Y и Model 3. Новым покупателям будет бесплатно доступна усовершенствованная система помощи водителю Autopilot на 90 дней.
Отмечается, что с началом ценовой войны на китайском рынке электромобилей Tesla уменьшила стоимость седана Model 3 на 14%, на Model Y - на 10%. Tesla заявила о скидке на следующий день после заключения соглашения 15 другими автопроизводителями, в том числе компаниями Nio, Li Auto и Xpeng, о стабилизации цен на внутреннем рынке.