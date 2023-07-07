Tesla предлагает скидки на топовые модели в Китае

Отмечается, что с началом ценовой войны на китайском рынке электромобилей Tesla уменьшила стоимость седана Model 3 на 14%, на Model Y - на 10%. Tesla заявила о скидке на следующий день после заключения соглашения 15 другими автопроизводителями, в том числе компаниями Nio, Li Auto и Xpeng, о стабилизации цен на внутреннем рынке.