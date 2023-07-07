Кроссовер Porsche Cayenne EV 2026 засняли вживую

Это Porsche Cayenne 2026 года. Кроссовер засняли вживую за три года до выхода
Porsche вносит последние штрихи в Macan EV, но мы впервые видим Cayenne EV 2026 года. Предстоящая серийная модель, замеченная в форме мула, будет совсем не похожа на то, что вы видите здесь. При этом автомобиль дает нам несколько подсказок о том, чего ожидать.
На прошлогодней презентации Capital Markets Day компания Porsche подтвердила, что Cayenne EV будет ездить на электрической платформе Premium (PPE), как и Macan EV. В результате неудивительно, что мул основан на его меньшем аналоге.
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