Кроссовер Porsche Cayenne EV 2026 засняли вживую

Porsche вносит последние штрихи в Macan EV, но мы впервые видим Cayenne EV 2026 года. Предстоящая серийная модель, замеченная в форме мула, будет совсем не похожа на то, что вы видите здесь. При этом автомобиль дает нам несколько подсказок о том, чего ожидать.