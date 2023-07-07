Производство JAC T6 начнется в России под другим брендом

Вскоре пикап JAC T6, который был представлен на российском рынке в 2019 году, будет заменен моделью местного производства. Согласно информации с сайта «Китайские автомобили», новая модель будет продаваться под другим брендом и собираться на российской площадке. Старт сборки запланирован на июль.

JAC T6 - рамный пикап, доступный в России с двумя двигателями: 2-литровым бензиновым мощностью 177 л.с. и 290 Нм и 2-литровым дизельным мощностью 136 л.с. и 320 Нм. Оба двигателя работают с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом с жестко подключаемой передней осью. Цены на модель начинаются от 2 420 000 рублей.

На данный момент автомобили JAC уже собираются на двух российских площадках. В Москве под названием «Москвич 3» производится кроссовер JAC JS4, который изначально продавался под оригинальным брендом. В Елабуге компания «Соллерс» производит коммерческие модели JAC под собственным брендом. Сборкой пикапов будет заниматься другое предприятие и вначале будет выпущено всего 50 экземпляров.

Ранее JAC опубликовал на своем российском сайте описание пикапа T8 Pro, который по размерам сопоставим с T6. В его моторную гамму войдут два двигателя: 2-литровый дизель мощностью 139 л.с. и 320 Нм и 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 211 л.с. и также 320 Нм.