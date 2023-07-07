79% родителей готовы помочь своим детям с приобретением первого автомобиля

Однако только 30% респондентов получали подобную помощь ранее

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто, в преддверии Дня семьи, любви и верности спросили российских автолюбителей, обучают ли они своих детей навыкам вождения, разрешают ли пользоваться их автомобилями и будут ли помогать с приобретением первого транспортного средства. В исследовании приняли участие почти 100 тысяч автовладельцев с детьми – читателей медиаресурсов Rambler&Co по всей РФ.

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40% респондентов обучали или планируют учить в будущем своих детей базовым навыкам управления автомобилем. Еще 40% не собираются этим заниматься и готовы передать полную ответственность за обучение вождению автошколе. А 20% испытывают сомнения, захотят ли их дети в целом садиться за руль.

67% опрошенных в тех или иных случаях готовы разрешить детям, получившим права, управлять своим авто. Так, 25% россиян считают личный автомобиль семейным и позволяют ребенку им пользоваться (интересно, что данный вариант ответа выбрали 26% мужчин и только 13% женщин). 20% респондентов готовы давать авто ребенку до тех пор, пока он не сможет приобрести собственный. 22% россиян (35% женщин и 21% мужчин) разрешают детям воспользоваться своим автомобилем только по важным делам. Треть (33%) опрошенных не готовы пустить своего ребенка за руль личного авто ни при каких условиях.

79% опрошенных готовы помочь ребенку с покупкой первого авто, для 21% этот вариант неприемлем. При этом мнения респондентов обоих полов разделились: матери чаще готовы прийти на помощь. Всего 43% женщин и 31% мужчин согласны финансово поучаствовать в покупке первого автомобиля ребенку – но лишь частично. Полностью за свой счет купить ребенку бюджетный автомобиль для оттачивания навыков вождения готовы 26% мужчин и 4% женщин. А каждый шестой родитель (22% женщин и 15% мужчин) готов подарить свой старый автомобиль в случае покупки нового. 2% мужчин собираются продать детям свои старые автомобили по цене ниже рынка – однако женщин, согласных на это, среди респондентов не нашлось. В среднем менее 5% родителей (5% мужчин и 4% женщин) думают о приобретении ребенку нового авто в подарок. Вовсе не планируют помогать с покупкой автомобиля 27% женщин и 21% мужчин.